Севастополь, 13 июня, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В День России, 12 июня, в Севастополе прошёл фестиваль оркестров войск Национальной гвардии РФ «На страже мира — 2017», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь в День России

Международный фестиваль военных оркестров, который не проводился в Севастополе два последних года, возрождён в 2017 году в виде фестиваля духовых оркестров Национальной гвардии РФ.

На площади Нахимова прошёл марш-парад семи оркестров-участников фестиваля: из Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя и сводного оркестра Крымского соединения войск Нацгвардии.

Сводный оркестр из 200 музыкантов исполнил гимн России и гимн города «Легендарный Севастополь», а также «Севастопольский вальс», «Прощание славянки» и другие. После этого оркестры выступили на площадях, в скверах и на Приморском бульваре Севастополя.

Добавим, что с 2010 года в Севастополе проходил международный фестиваль военных оркестров Military Tattoo в рамках фестиваля искусств «Война и мир».

После воссоединения Крыма с РФ в нем участвовали только оркестры из РФ: военно-морских флотов, МЧС и МВД, а два последних года фестиваль не проводился.