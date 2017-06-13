Волхов, Ленинградская область, 13 июня, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В двух городах Северо-Запада России в мае 2017 года практически одновременно открылись социально значимые объекты корпорации «ФосАгро». В Волхове (Ленинградская область) распахнул двери обновленный историко-производственный музей предприятия «Метахим», и в состав музея вошла реконструированная водонапорная башня с интерактивным оборудованием, а в Череповце (Вологодская область) открылся интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета».

Водонапорная башня в Волхове

Музей в Волхове увеличился по площади, теперь он занимает два этажа по соседству с пожарной частью. Первый этаж посвящен истории создания градообразующего предприятия. В 1920-х годах в Советской России не было ни одного завода, выпускающего алюминий, который требовался для нужд развивающейся авиации и других промышленных и оборонных целей.

ГК «Светлое Время» Историко-производственный музей в Волхове

В 1929 году недалеко от действующей Волховской ГЭС был заложен первый в СССР алюминиевый завод, а уже в 1932 году им была выпущена первая продукция. Как подчеркивает старейший сотрудник музея Виктор Астафьев, в выборе места для завода принимал деятельное участие Сергей Киров, в то время первый секретарь Ленинградского обкома ВКП (б).

Именно Киров доказал руководству страны, что первое производство алюминия должно быть создано недалеко от Ленинграда, где впервые в СССР на заводе «Красный Выборжец» была отработана технология производства алюминия, есть достаточное количество электроэнергии от ближайшей ГЭС и неподалеку находится сырье для производства алюминия.

ГК «Светлое Время» Интерьер историко-производственного музея в Волхове

Позже, в 1950-х годах, вначале как дополнительное производство, в Волхове появился цех по выпуску серной кислоты, а сейчас АО «Метахим», входящий в холдинг «ФосАгро», выпускает большой перечень химической продукции и минеральных удобрений.

На втором этаже музея рассказывается об этапах производства химической продукции и удобрений, показана география поставок (продукция экспортируется в более чем 100 стран), рассказывается о достижениях предприятия. Кроме того, подготовлено помещение для временных экспозиций, на которых сейчас представлены работы детей Волхова на тему экологии и природы.

ГК «Светлое Время» Залы историко-производственного музея в Волхове

Вход в музей свободный, жители города знают и с удовольствием посещают и музей, и временные выставки, у посетителей с детьми есть возможность посетить новую зеленую зону отдыха с детской площадкой, открытую поблизости одновременно с обновленным музеем.

«При создании концепции музея и при последующей реализации мы попытались найти сочетание богатой истории предприятия с современными достижениями завода, используя в экспозиции, как классические музейные экспонаты, так и современные мультимедийные возможности оборудования, позволяя добавить интерактивную составляющую в проводимые экскурсии», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Денис Луговой, генеральный директор компании «Светлое Время», занимавшейся «перезапуском» музея в Волхове.

Также в городе была восстановлена и оснащена интерактивным оборудованием водонапорная башня, 1926 года постройки. Башня, являющаяся архитектурной доминантой всего района, и реконструированный музей становятся настоящим центром притяжения для жителей Волхова.

Водонапорная башня в Волхове

В Череповце практически в это же время был открыт интерактивный центр «Зелёная планета». В основу созданной экспозиции, состоящей из девяти зон, была положена идея о важности сохранения нашей планеты, необходимости защиты окружающей среды, а также попытка ответить на вопрос: как повысить плодородность почв, и накормить население планеты.

Центр «Зелёная планета» в Череповце

В центре «Зелёная планета» каждый посетитель сможет узнать, зачем нужны удобрения и как они влияют на жизнь планеты.

ГК «Светлое Время» Экспозиция центра «Зелёная планета» в Череповце

«Население планеты растет, поэтому экологические требования к продуктам и компонентам агрохимии становятся все жестче. Такой образовательный центр поможет привить интерес к химии. Этот центр — подарок не только нашим работникам и их детям, но и всем горожанам. Центр смогут посещать все школьники Череповца, причем бесплатно», — пояснил порталу cherinfo.ru генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников.

ГК «Светлое Время» Залы центра «Зелёная планета» в Череповце

Центр «Зелёная планета» позволяет с помощью макетов и интерактивного оборудования узнать, как развивалось земледелие с древних времен до сегодняшних дней, когда началось удобрение почв, и какие современные удобрения используются в сельском хозяйстве. Также в залах центра рассказывается о технологии производства минеральных удобрений, можно увидеть, как выглядят удобрения, с помощью виртуального интерактивного микроскопа можно рассмотреть структуру удобрений и другие вещества.

Центр рассчитан в большей степени на детей и подростков, позволяет организовать образовательные мероприятия и способствует профориентации старших школьников. Сотрудниками центра разработаны программы для разных возрастов и степени подготовки.

ГК «Светлое Время» Экспонаты центра «Зелёная планета» в Череповце

Открытие обоих социально значимых объектов, музея в Волхове и интерактивно-образовательного центра в Череповце, стало заметным событием в общественной жизни этих городов.