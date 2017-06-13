Владикавказ, 13 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии уже начали проверку по обращению местного жителя к президенту РФ Владимиру Путину. Свою жалобу о невыплате в течение трех лет заработной платы работник «Владикавказского автотранспортного предприятия 12−10» адресовал на «Прямую линию» с главой России, сообщили ИА REGNUM 13 июня в Следственном комитете.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Обращение было показано в качестве анонса к телеэфиру 11 июня 2017 года в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По словам обратившегося, работники предприятия «уже три года не получали ни копейки». Кроме того, заявитель сообщил, что со стороны должностных лиц предприятия допускаются грубые нарушения, в том числе и при оказании услуг — перевозке пассажиров.

В настоящее время по факту телеобращения Следственный комитет начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе 14-ой по счету «Прямой линии» глава государства поручил проверить обращение о длительной задержке зарплаты на предприятии «Гидрострой» в североосетинском городе Алагире.

«На бегущей строке было сообщение, что задержка по зарплате уже пять месяцев. Нужно выяснить, где это и разобраться», — распорядился президент.