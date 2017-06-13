Москва, 13 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Законопроект о защите обманутых дольщиков Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 14 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

«Очень важный законопроект включен завтра, 14 июня, на рассмотрение Госдумы, — об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Речь идет о защите прав участников долевого строительства», — сообщил Мельников.

По его словам, на обсуждение этого законопроекта депутаты пригласили большое количество представителей правительства и страховых компаний.

«По информации, которой мы располагаем, зафиксированы нулевые выплаты страховых денег из тех, которые получили страховые компании. Мы хотели бы получить разъяснение по этому вопросу», — отметил Мельников.

Правительственный законопроект предлагает изменить действующую сегодня норму, согласно которой специальный компенсационный фонд участников долевого строительства формируется за счет отчислений застройщиков не более 1% от цены строительства дома. Вместо этого законопроект предлагает сделать разную ставку отчислений для разных застройщиков.

Такое предложение уже вызвало критику в Госдуме: депутаты и профильный комитет отметили, что инициативу необходимо доработать. Так, в частности, авторы законопроекта не представили методику расчета размера отчислений и базового тарифа. По предположению экспертов и общественных организаций, для того, чтобы законопроект корректно работал, правительству придется принять несколько дополнительных подзаконных актов.

Профильный комитет 13 июня уже рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении, отметив, что ко второму чтению, документ должен быть существенно доработан. Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, выступающий соисполнителем по законопроекту, отметил, что рассматривать инициативу можно только если правительство предоставит проекты актов правительства, которые установят порядок формирования и использования средств фонда.