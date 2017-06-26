Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 июня в Москву приехали английский министр труда Гендерсон и министр труда Скобелев. Скобелев посетил экстренное собрание Комитета общественных организаций. О безработице он сказал, что она является следствием недостатка на фабриках топлива и сырья. На указание, что на многих предприятиях рабочие работают по 12—14 часов в сутки, Скобелев ответил, что появление декрета о 8-часовом рабочем дне может быть лишь в результате соглашения с представителями промышленности.

Поимка дезертиров

Далее, Скобелев посетил районный учредительный съезд по организации комитета снабжения и Исполком Совета. На последнем он интересовался положением текстильной промышленности. Ему сообщили, что положение с сырьем и топливом вовсе не таково, чтобы оправдать закрытие фабрик.

В 2 часа ночи к товарищу министра труда Гвоздеву на квартиру явились представители Путиловских рабочих и заявили, что рабочими предъявлены экономические требования, которые отвергла администрация завода. Последствием должна быть немедленная забастовка. Гвоздев ответил, что министерство не может решать такие вопросы без санкции профессионального союза металлистов, который в настоящий момент вырабатывает совместно с обществом фабрикантов и заводчиков общий тариф для всех металлистов Петрограда. Путиловцы согласились на передачу конфликта в профсоюз.

В «Известиях» печатается объявление от Съезда Советов, что на 18 июня назначается манифестация для возложения венков на братскую могилу жертв русской революции. К участию в манифестации приглашаются все революционные партии, воинские части (без оружия) и т.д.

«Съезд постановил, что в тот же день должны быть устроены однородные манифестации в крупных центрах (Москва, Киев, Харьков и т. д.), которые показали бы силу и единство русской революционной демократии».

«Правда» печатает письмо в редакцию:

«Меня спрашивают о причине моего отсутствия на вечернем воскресном совещании Исполкома, президиума съезда и бюро всех фракций. Причина та, что я отстаивал принципиальный отказ большевиков участвовать в этом совещании, с представлением ими письменного заявления: ни в каких совещаниях по таким вопросам (запрещение манифестаций) не участвуем. Ленин».

Владимир Ленин

Исполком Совета Крестьянских депутатов поручил своему президиуму войти в сношение с президиумом Съезда Советов для согласования действий в ближайшее время и выяснения постоянной формы взаимоотношений между всероссийскими организациями трудовой демократии.

На аграрной секции Съезда Советов заслушивается доклад Пилецкого о текущей аграрной политике. В нем указывается, что перед деревней стоит проблема организации. Временное правительство уже издало закон о волостном земстве, которое имеет право самообложения. Организуются земельные комитеты, на которых лежит подготовка к выборам в Учредительное Собрание. Они имеют право издавать обязательные постановления. В министерстве намечен еще ряд законов, но там господствуют старые бюрократические порядки.

На заседаниях Главного Земельного комитета присутствуют бывший министр внутренних дел Щербатов, член Госдумы Шидловский. Большинство на первой его сессии (25 членов) принадлежало лицам, приглашенным старым министром земледелия Шингаревым. Необходимо скорее пополнить Главный Комитет представителями от губернских земельных комитетов.

Заседание секции Съезда Советов по национальному вопросу заслушивает доклад Войтинского. Докладчик считает, что национальный вопрос может разрешить лишь Учредительное Собрание, а съезд должен выдвинуть лишь общий принцип, каким является право наций на самоопределение. Надо высказаться против попыток захватным порядком решать на местах национальный вопрос.

В прениях выступает Либер, который выдвигает принцип национально-культурной автономии. Преображенский требует полной автономии Украины и высказывается за отделение Финляндии.

На закрытом объединенном заседании рабочей и экономической секций без стенограмм заслушивается доклад Скобелева об экономическом положении страны.

Очередь в Петрограде

Бюро Исполкома Петроградского Совета постановило послать делегацию в союзные страны (Францию и Англию) для подготовления международной конференции.

Состоялось собрание всех полковых комитетов петроградского гарнизона. На собрании присутствовал военный министр Керенский. В своей речи он указал, что созываемое вскоре совещание фронтовых делегатов даст ясный и определенный ответ на все вопросы организации армии.

«Ни один мой приказ не прошел в жизнь без предварительного обсуждения ваших представительных органов. Говорят, что я восстановил для солдат каторжные работы. Но каторжные работы, лишение права участия в выборах в Учредительное Собрание, лишение земли, прекращение выдачи пайка — разве это относится к солдатам? Ведь это установлено для дезертиров, а последние, укрываясь в тылу, сами себя выбросили из солдатской среды».

Далее Керенский призывает к поддержке Временного правительства. Собрание ему аплодирует.

«Известия» пишут, что в Иногородний отдел поступают письма и резолюции солдат с фронта. Последние негодуют на то, что фронт забрасывается черносотенными прокламациями. В листовках призывают солдат к наступлению, натравливают на рабочих, призывают верить офицерам, генералам и пр.

Неизвестный солдат пишет с фронта:

«Сегодня, 13 июня, у нас в команде было маленькое собрание и говорили про Ленина и Керенского, солдаты большей частью за Ленина, а офицеры говорят, что Ленин самый буржуй».

«Маленькая Газета» помещает воззвание редакции крупным шрифтом, где призывает народ к немедленному выступлению.

«Арестованного дезертира Семашко полдюжины солдат 1-го Пулеметного полка самовольно освободили с гауптвахты и остались безнаказанными… У тебя украли армию, Россия, и теперь доканчивают ее… Все управление надо подчинить одной главной задаче: скорому окончанию войны победой… Пусть все, сердце которых жжет боль об армии, будут завтра на улице…

Пусть кн. Львов уступит место председателя в кабинете адмиралу Колчаку. Это будет министр победы. Колчак смеет грозно поднять русское оружие над головой немцев,—и кончится война, настанет долгожданный мир… Пусть крестьяне и казаки выступят к решению этого дела. Если же Петроград их не поддержит, пусть едут в Москву. Москва их поддержит. А Петроград пусть проваливается!..»

В тот же день опубликовано заявление Временного правительства по поводу призыва «Маленькой Газеты»: оно заявляет, что «решило оказать отпор всеми силами государственной власти попыткам подобного рода» и призывает население к спокойствию.

Первый пулеметный полк в строю

Совет общества петроградских промышленников предложил общему собранию своих членов утвердить положение о боевой организации промышленников. Согласно положению, каждый член общества вносит вексель на сумму из расчета по 25 руб. с каждого рабочего, у него работающего. Ни один конфликт без разрешения Совета не ликвидируется. В случае неподчинения предпринимателя Совету, вексель его на определенную сумму штрафа предъявляется к взысканию. Совету, с санкции общего собрания, предоставлено право исключения отдельных членов общества.

«Речь» пишет: Центральным Продовольственным Комитетом Петрограда издано обязательное постановление о реквизиции на всех станциях Петроградского железнодорожного узла, пристанях, заставах шоссейных дорог, ведущих к столице, следующих продуктов: ржи, пшеницы, проса, гречихи, фасоли и всех хлебных продуктов, а также сахара. Реквизировать могут лишь уполномоченные Центральной Продовольственной Управы.

На пленарном заседании Совета Рабочих Депутатов в Москве заслушиваются доклады эсера Колокольникова и большевика Бухарина о финансово-экономической разрухе и о мерах борьбы с нею. Принята большинством 262 против 182 резолюция Исполкома Петроградского Совета.

«Новая Жизнь» печатает огромный плакат с призывом подписываться на «Заем Свободы». Богданов в статье призывает меньшевиков и большевиков объединиться и работать сообща.

«Известия» пишут:

«В ответ на запрос Иногороднего отдела по поводу положения дел в Царицыне, от царицынского Совета получено следующее сообщение:

«На митинге частей гарнизона было решено разжаловать полковника Коробкина. Это решение было передано на рассмотрение Исполн. Бюро Совета. Однако Коробкин остается служить по-прежнему. Рота 8-го июня отправлена. Гарнизон в большинстве настроен против наступления, за братание. Попыток остановить казаков, едущих на фронт, не было, но ведется агитация на вокзалах некоторыми солдатами против войны, против наступления.

Явно контр-революционных признаков нет, но заметно, что чем больше левеет гарнизон, тем больше правеет обыватель. Открытая агитация ведется большевиками против займа. Но агитации не платить налога и вынимать вклады не замечается. Производство в некоторых предприятиях сокращается.

Принимаем меры против остановок заводов. Решительно протестуем против систематического искажения событий в Царицыне в буржуазной прессе, вносящей панику во всей стране. Председатель совета Шевченко».

Выходит статья Ленина «На переломе»:

«Русская революция на первом этапе своего развития передала власть империалистической буржуазии и создала наряду с этой властью Советы депутатов, большинство в которых принадлежало мелкобуржуазной демократии. Второй этап революции (6 мая) формально устранил от власти цинично откровенных представителей империализма Милюкова и Гучкова и фактически превратил партии большинства Советов в правительственные партии.

Наша партия оставалась и до и после 6 мая в положении оппозиционного меньшинства. Это было неизбежно, ибо мы — партия социалистического пролетариата, стоящая на почве интернационализма. Социалистический пролетариат, стоящий на интернационалистской позиции во время империалистской войны, не может не быть в оппозиции ко всякой власти, которая эту войну ведет, будет ли то власть монархическая, республиканская или власть «социалистов"-оборонцев…

Борьба против нашей партии началась поэтому с первых же дней революции. И какие бы гнусные и омерзительные формы ни принимала борьба гг. кадетов и плехановцев против партии пролетариата, сущность ее ясна. Это та же борьба, которую империалисты и шейдемановцы вели против Либкнехта и Ф. Адлера (оба они были ведь объявлены «сумасшедшими» в центральном органе германских «социалистов», не говоря уже о буржуазной прессе, объявлявшей этих товарищей просто «изменниками», работающими для Англии). Это борьба всего буржуазного общества, включая сюда и мелкобуржуазную демократию, как бы революционна она ни была, против социалистического, интернационалистского пролетариата.

В России эта борьба дошла до той ступени, когда империалисты пытаются — рукой вождей мелкобуржуазной демократии, Церетели, Черновых и т. д. — одним резким и решительным ударом покончить с растущей силой пролетарской партии. И, как повод для этого решительного удара, министр Церетели нашел неоднократно уже использовавшийся контрреволюциями способ: обвинение в заговоре. Это обвинение только предлог. Суть дела в необходимости для мелкобуржуазной демократии, идущей на поводу у русских и союзных империалистов, покончить раз и навсегда с социалистами-интернационалистами. Они считают момент для удара назревшим. Они в ажитации, в испуге, под хлыстом своих господ решились: теперь или никогда».