Вашингтон, 13 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных организаций УЕФА объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона, об этом сообщает сегодня, 13 июня, официальный сайт организации.

Гвидо Рени. Самсон-победитель. Около 1611

Традиционный список, в который входили такие награды, как Лучшему футболисту и лучшей футболистке Европы, пополнится новыми: Лучший вратарь; Лучший защитник; Лучший полузащитник; Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА-2016/2017, а также Лучший футболист Лиги Европы УЕФА-2016/2017.

Награды будут вручены игрокам в конце августа в Монако.

По регламенту, в состав жюри войдут тренеры клубов, игравших в сезоне 2016/2017 на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 самых известных журналистов из всех ассоциация УЕФА. Стоит отметить, что тренеры не могут голосовать за игрока своей команды.

Напомним, что в сезоне Лиги чемпионов 2016/2017 в групповой стадии участвовало 32 команды. От России был один участник — ЦСКА, который в группе D занял 4 место и вылетел из турнира. В финальном матче 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) встретился Ювентус (Италия) и Реал Мадрид (Испания). Победу в основное время со счетом 4−1 одержал Реал Мадрид.