Москва, 13 июня, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Завтра, 14 июня, Госдума обсудит в третьем чтении законопроект о реновации жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажные дома

«После тех больших парламентских слушаний, которые были проведены в Госдуме с участием москвичей, жителей домов, которые подвергаются реновации, были внесены представителями всех фракций четыре принципиально важных поправки, которые были приняты на заседании Госдумы и которые, мы считаем, что существенно сняли остроту с этой темы и многие опасения, которые были и у жителей домов, и у представителей бизнеса, которые имеют свои помещения в домах, подвергающихся реновации, сняты», — сказал депутат.

«И предвижу, что третье чтение будет уже более спокойным и этот закон будет восприниматься москвичами с большим понимаем — я бы использовал такой термин», — заключил Мельников.