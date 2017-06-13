Москва, 13 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Компания Mail.ru Group инвестировала в социальную сеть Verb, которая была создана сотрудниками Mail.ru Group и «Яндекса». Об этом 13 июня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на автора идеи новой соцсети Егора Ганина.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети. смартфон

Создатели Verb планируют наполнить свой сервис функционалом, с помощью которого пользователи смогут описывать действия простыми предложениями, а также добавлять фотографии и геотеги.

«Функционал Verb позволяет писать простые предложения-статусы («вербы»): «Смотрю кино», «Сдал экзамен», «Читаю книгу», «Готовлю обед» и т. п. Сообщение можно дополнить фотографией и геотегом. За различные активности пользователь награждается «бейджами» и может возглавить рейтинг», — говорится в сообщении.

Разработчики планируют привлечь в новую социальную сеть пользователей от 12 до 21 года. Монетизация сервиса будет осуществляться посредством рекламы.

Отмечается, что менеджментом и дизайном Verb занимаются сотрудники Mail.ru Group, а команда из «Яндекса» отвечает за бэкенд-разработку и тестирование.

«Verb не конфликтует с нашей текущей деятельностью. Руководство знало, что мы делаем свой проект. Так как мы занимались им в личное время, никаких проблем не возникло», — приводит издание слова Егора Ганина.

Отметим, что Mail.ru Group владеет тремя социальными сетями — «ВКонтакте», «Одноклассниками» и «Моим миром». По данным Mediascope, наиболее популярной соцсетью в России является «ВКонтакте», которую в апреле посетили 44,5 млн пользователей. На втором месте — «Одноклассники» (около 30 млн).