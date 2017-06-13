Пекин, 13 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Во встрече примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане, министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес и государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх.

Bfmufa.ru БРИКС

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Председательствовать на встрече будет глава МИД Китая — в 2017 году КНР является председательствующим государством в БРИКС.

Саммит лидеров стран БРИКС пройдет также в Китае. Лидеры встретятся в сентябре в городе Сямэнь.

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