Киев, 13 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Согласно сообщению, населенные пункты в пяти районах Донецкой области продолжают находиться без централизованного снабжения питьевой и технической водой с 10 июня. На данный момент вода подвозится в населенные пункты силами ГСЧС, а также поставляется из запасных резервуаров.

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Отмечается, что выдача воды осуществляется ежедневно по графику, причем запасных резервуаров хватит еще на два дня. 13 июня запланированы работы по подключению насосной станции к электропитанию.

Также сообщается, что с 7 июня в Авдеевке отсутствует газоснабжение, поскольку до сих пор не были проведены ремонтные работы на поврежденном обстрелами газопроводе в связи с опасностью возобновления обстрелов и угрозой жизни рабочих.

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Напомним, 8 июня в Донецкой области в результате обстрелов были повреждены линии электропередач, что привело к отключению насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. 12 июня ЛЭП были отремонтированы, однако станция пока не была подключена.