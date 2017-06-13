Вильнюс, 13 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис принял вице-премьера Украины Степана Кубива, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в канцелярии правительства Литвы. На встрече политики обсудили безвизовый режим ЕС с Украиной и другие вопросы повестки двухсторонних отношений.

Nicolas Raymond НАТО

«Мы поздравляем Украину и рады, что накануне первые пассажиры воспользовались безвизовым режимом с членами ЕС. Мы очень ценим то, что для первого визита вы выбрали нашу страну», — сказал Сквернялис.

На встрече он отметил, что Литва продолжает поддерживать Украину, ее независимость и территориальную целостность, а также «никогда не признает незаконную оккупацию и аннексию Крыма».

Премьер поблагодарил вице-премьера Украины за теплый прием на прошедшем 6 апреля в Киеве форуме по вопросам безопасности, когда было объявлено решение предоставить Украине безвизовый режим. По словам Сквернялиса, 2017 год стал «историческим для отношений Украины и ЕС», потому что в 2017 году также была завершена ратификация соглашения об ассоциации, предусматривающее всестороннее пространство для свободной торговли.

«За последние три года Украина добилась впечатляющего прогресса, осуществляя реформы. Мы рады восстановлению украинской экономики и призываем продолжать реформы. Необходимо реализовать меры, чтобы жители Украины и западные партнеры не сомневались в правильности выбранного вами пути. Хочу подтвердить, что Литва будет лучшим адвокатом Украины в переговорах о вступлении в ЕС и НАТО», — сказал премьер Литвы.