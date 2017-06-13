Махачкала, 13 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Махачкале главный источник воды для горожан — канал имени Октябрьской революции (КОР) не защищен от попадания в него мусора и других бытовых отходов. Прокуратура проверила, как ФГБУ «Минмелиоводхоз» соблюдает санитарно-эпидемиологические требования по охране зоны канала, и пришла к выводу, что такая ситуация угрожает здоровью жителей дагестанской столицы, сообщили ИА REGNUM 13 июня в прокуратуре Ленинского района Махачкалы.

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Надзорный орган установил, что на всем протяжении КОРа нет ограждений, которые бы препятствовали попаданию в воду твердых коммунальных отходов и сточных канализационных вод. Прокуратура направила в суд иск об обязании ФГБУ устранить допущенные нарушения.

Кировский районный суд Махачкалы поддержал требование прокуратуры и обязал ФГБУ «Минмелиоводхоз» оградить канал от попадания мусора и сточных вод.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Махачкалы массово отравились после употребления загрязненной воды, поступающей из КОР. С 26 по 28 октября 2016 года с признаками отравления в больницы Махачкалы был доставлен 131 человек, из них 79 — дети. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Посетившая республику глава Роспотребнадзора России Анна Попова, заявила, что причиной массового отравления стала грязная вода, которая не была должным образом хлорирована. Ситуацию усугубили ливни. Из-за того, что ливневые стоки не справлялись, вода напрямую попала в КОР.

Канал имени Октябрьской революции проходит от Сулака (у города Кизилюрт), проходит через весь город Махачкалы и доходит до города Избербаш. Вода в первую очередь предназначалась для полива. Со временем ее стали использовать для подачи в дома махачкалинцев. Вода собирается в Хушетском водохранилище и после очистки подается горожанам.

По словам экономического обозревателя газеты «Новое дело» Андрея Меламедова, проблему обеспечения махачкалинцев качественной водой можно снять если вложить небольшие для города средства в реконструкцию другого источника — Миатлинского водовода, который обеспечивает меньшую часть жителей Махачкалы. Вода там более качественная, поскольку поступает в город по трубам. Для этого необходимо построить на Тарнаирских очистных сооружениях насосную станцию стоимостью 60 млн рублей. По мнению Меламедова, эта небольшая сумма, которая снимет проблему качества воды. Но почему-то городские власти не спешат ее решить.