Калуга, 13 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Поддержать льготными налоговыми ставками инвесторов и резидентов особой экономической зоны «Калуга» решили депутаты на заседания комитета по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания Калужской области. Об этом 13 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента.

Фото пресс-службы калужского областного парламента На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам

Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области, и организаций-резидентов особых экономических зон, созданных на территории Калужской области». Данный проект представила на заседании профильного комитета министр финансов области Валентина Авдеева.

В соответствии с законопроектом, для организаций-участников региональных инвестиционных проектов налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, установлена в размере 0%. Законопроект также предусматривает изменение порядка применения пониженной ставки по налогу на прибыль для резидентов особой экономической зоны «Калуга».

Аналогичные изменения предложили внести и в закон Калужской области «О налоге на имущество организаций». В помощь областным инвесторам хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций.

В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что законопроекты направлены на создание благоприятного инвестиционного климата на территории калужского региона, развитие промышленности и формирование новых рабочих мест.

Напомним, с 2012 года в калужскую экономику привлечено почти 467 млрд рублей, открыто 49 новых крупных производств, создано более 9 тысячи рабочих мест. В настоящее время на территории Калужской области реализуется более 160 инвестиционных проектов. В 12 индустриальных парках региона создана инженерная и транспортная инфраструктура, там сосредоточено порядка 80% новых предприятий.