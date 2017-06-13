Киев, 13 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Украине необходимо завершить «антитеррористическую операцию» в Донбассе и перейти к новому формату противостояния в рамках гибридной войны с Российской Федерацией. Как сообщает 13 июня пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По его словам, масштаб войны в Донбассе вышел за рамки обычной АТО.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», — призвал Турчинов.

Он напомнил, что украинское законодательство предусматривает два случая, при которых возможно боевое применение Вооруженных Сил — это объявление войны и антитеррористической операции. «…ведение военного положения предполагает лишь наличие особенного правового режима в стране или в отдельных регионах, и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований, — уточнил Турчинов, добавив, что законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне. «Оно не учитывает необходимости противостоять современной гибридной агрессии».

По его словам, Украине необходимо официально признать «оккупированными» Донецк и Луганск. Примечательно, что Турчинов не назвал Крым «оккупированной территорией».

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — добавил он.

Секретарь СНБО призвал создать в зоне АТО постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями. Он считает, что новый подход «только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории».

«Это очень серьезный вопрос, требующий обсуждения в профессиональной экспертной среде. Уточненный законопроект «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» будет представлен президенту, после чего, надеюсь, он оперативно будет внесен в Верховную раду», — подытожил Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая во время посещения границы между Грузией и Южной Осетией спикер украинского парламента Андрей Парубий призвал украинские власти сделать все возможное, чтобы не допустить разделения страны колючей проволокой.

По его словам, Украине необходимо военным путем восстановить контроль над своей границей. «Мы видим колючую проволоку, которая отгораживает всю «оккупированную» территорию. Эта колючая проволока является символом «оккупационной политики» Российской империи. И здесь мы видим, чем заканчиваются «оккупационные» действия, когда разделено село, когда люди, которые находятся по ту сторону колючей проволоки. Тут находится местный житель, у него нет возможности прийти на могилу своих родителей, прийти в больницу, которая находится в селе, потому что село разделено колючей проволокой. Главный вывод, который я могу сделать после посещения этой территории: нам надо сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы Украина разделялась колючей проволокой, сделать все возможное, освобождая наши земли, наши территории, восстанавливая контроль над украинскими границами украинскими войсками», — сказал Парубий.

Он отметил, что Женевский формат переговоров по решению военного конфликта в Грузии не позволил стране восстановить территориальную целостность. «Есть Женевский формат, в котором с 2008 года ведутся переговоры. Эти переговоры обеспечивают гуманитарную миссию. Женевские переговоры обеспечивают коммуникацию, безопасность граждан, которые находятся на прилегающей территории, но, к сожалению, этот формат не позволил решить ключевую задачу — освобождение «оккупированных» территорий. Конечно, нет какого-то универсального метода, но можно наверняка сказать, что это должно быть главной целью для украинской власти, украинского государства — освобождение украинских земель», — добавил Парубий.

Напомним, Украина также изучает опыт Хорватии в ликвидации самопровозглашенной республики Сербская Краина. В мае 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина заинтересована в изучении опыта Хорватии в поддержке переселенцев, обмене пленными и решении проблем интеграции возвращенных территорий.