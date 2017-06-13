Полиция Турции убила члена радикальной оппозиционной партии
Анкара, 13 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Полиция Турции убила члена Революционной народно-освободительной партии-фронта (РНОПФ), сообщает 13 июня Anadolu.
Представитель левого марксистского движения был убит во время перестрелки в Стамбуле.
По сообщениям полиции, член РНОПФ планировал совершить покушение на министра внутренних дел Турции Сулеймана Солу.
Перестрелка произошла в момент, когда службы безопасности Турции ворвались в квартиру в одном из районов Стамбула.
Напомним, РНОПФ является радикальной политической партией Турции, выступающей с левых позиций. Образована в 1978 году. Организация запрещена на территории Турции.
РНОПФ причастна к организации террористических актов на территории Турции, находится в близких отношениях с леворадикальными курдскими движениями, также ведущими борьбу с правительством страны.