Анкара, 13 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Полиция Турции убила члена Революционной народно-освободительной партии-фронта (РНОПФ), сообщает 13 июня Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Представитель левого марксистского движения был убит во время перестрелки в Стамбуле.

По сообщениям полиции, член РНОПФ планировал совершить покушение на министра внутренних дел Турции Сулеймана Солу.

Перестрелка произошла в момент, когда службы безопасности Турции ворвались в квартиру в одном из районов Стамбула.

Напомним, РНОПФ является радикальной политической партией Турции, выступающей с левых позиций. Образована в 1978 году. Организация запрещена на территории Турции.

РНОПФ причастна к организации террористических актов на территории Турции, находится в близких отношениях с леворадикальными курдскими движениями, также ведущими борьбу с правительством страны.