Москва, 13 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Госдума на заседании 14 июня обратится к правительству РФ о признании национальных водительских удостоверений граждан Белоруссии на территории РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

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«Завтра будет рассматриваться проект обращения Госдумы, суть обращения неоднократно возникала на пленарном заседании. Речь идет о том, чтобы водители-граждане Белоруссии были приравнены по возможности управления ТС к российским водителям, то есть чтобы и водительские удостоверения граждан Белоруссии были действительны на территории РФ», — пояснил Мельников.

По мнению первого вице-спикера Госдумы, «эта тема довольно чувствительная», в нижней палате парламента уверены, что «такая постановка вопроса полностью соответствует договору создания Союзного государства».

Иностранные граждане при работе в России обязаны обменять свои национальные водительские права на российские. Между тем, по действующим сегодня нормам, национальные водительские права можно обменять только до 1 июня 2017 года. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает продлить срок обмена еще на год — до 1 июня 2018 года, с учетом времени рассылки рассмотрение инициативы может состояться в середине июня.

В профильном комитете Госдумы по транспорту отмечают, что в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе.

Сейчас граждане Белоруссии не обязаны менять свои права на российские, указала ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Мы подняли документы, это 1998 года документы и 1996 даже года, международные соглашения, исходя из которых граждане Белоруссии имеют равные права с гражданами РФ, и не требуется легализации никаких документов, подтверждающих право на трудовую деятельность. Поэтому в данном случае речь идет о недобросовестном толковании действующих норм международного права из соглашений РФ», — отметила депутат.