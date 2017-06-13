Ярославль, 13 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Ярославской области 11 июня был взломан сайт областной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

На сайте хакеры разместили призывы не ходить на митинги 12 июня и фильм Алексея Навального «Он вам не Димон». «Скорее мы вас посадим, а не Димона», — написали злоумышленники. После этого сайт был заблокирован самой прокуратурой. Аналогичным образом был взломан сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

«Сейчас проводится проверка. Она ведется совместно со специализированными подразделениями УФСБ и УМВД по Ярославской области. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело,» — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

Сайт не работает до сих пор, но в ближайшие часы его работа должна возобновиться.