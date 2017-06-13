Вильнюс, 13 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Во время официального визита в Грузию министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправился к административной линии Грузии с Абхазией. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в МИД Литвы, вместе с наблюдателями миссии ЕС в Грузии министр посетил один из двух закрытых в этом году переходных пунктов Набакеви-Курха и Ингурский мост, соединяющий Абхазию и Грузию.

Павел Голик, холст, масло 75х45 см Сухуми, Абхазия

«Международное сообщество не может забывать, что конфликт, аннексия грузинских регионов, продолжается не с открытым огнем, но, тем не менее, все больше отделяется часть территории Грузии, а последствия больше всего затрагивают жителей», — говорит министр.

Линкявичюс выразил поддержку работе миссии наблюдения ЕС: «Если смотреть издалека, ситуация выглядит довольно спокойной и контролируемой, и это, по большей части, заслуга именно миссии, помогающей гарантировать стабильность, развивать взаимодоверие. Трудно себе представить, какой могла бы быть ситуация, если не было бы объективного международного наблюдателя».

Невооруженная мирная миссия наблюдения ЕС в Грузии была создана в сентябре 2008 года. Мандат миссии занимает всю территорию Грузии. С 2015 года миссией руководит посол Литвы Кястутис Янкаускас.