Анкара, 13 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 13 июня, что санкции против Катара со стороны стран Персидского залива «нечеловечно» и идет «вразрез» с исламом, сообщает Europe1.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Пытаться изолировать страну во всех областях … это бесчеловечно, и идет вразрез [с ценностями] ислама», — отметил глава Турции.

«Сегодня мы проведем телеконференцию с президентом Франции и эмиром Катара», — добавил он.

Напомним, ряд стран Персидского залива — прежде всего Саудовская Аравия и Бахрейн, а также Египет и несколько других исламских государств, разорвали отношения с Катаром из-за предполагаемой поддержки им террористических организаций, в частности, с «Братьями мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из-за стремления Дохи пойти на сближение с Ираном.

Более того, в западной прессе появилась информация, что за взломом государственного агентства Катара стояли российские хакеры.