Лондон, 13 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли Идрис Эльба в свою очередь заявил, что он с нетерпением ждет того момента, когда снова сможет надеть пальто известного сыщика.

Сериал «Лютер», постер

«Нил Кросс, BBC и я вели переговоры по поводу следующего сезона, и я очень рад, что нам удалось свести все воедино», — сказал актер.

Нил Кросс сказал — его постоянно спрашивают о том, что случилось с Джоном Лютером после того, как зрители видели его в последний раз шагающим по кроваво-красным улицам Лондона.

«Это не может закончиться, не так ли? Мы столько всего не знаем. Так много незаконченных дел», — добавил сценарист, — «И что теперь? Лютер возвращается. Вот что».

Телепродюсер Пирс Венджер сообщил — в компании очень рады, что Идрис Эльба вновь сыграет Джона Лютера, по его мнению «Лютер» является одним из лучших сериалов BBC.

Напомним, сериал «Лютер» впервые вышел на телеканалах BBC One и BBC HD в мае 2010 года, всего было выпущено 4 сезона. Последний эпизод четвертого сезона был показан 22 декабря 2015-го.