Мадрид, 13 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Выступая на пленарном заседании Конгресса, чтобы защитить вотум недоверия, выдвинутый ее парламентской группой против правительства Мариано Рахоя, Монтеро заявила:

TeleK Televisión Иренэ Монтеро

«Испания устала от того, что ее грабят, и демократия просит сделать шаг».

«Хватит коррупции: ваше время истекло», — предупредила она, в это же время обвиняя премьера «в опускании глаз» для того, чтобы «отвести взгляд».

Монтеро также обвинила правительство в «авторитаризме», том, что правительственные чиновники возомнили себя «владельцами фермы», в «элитаризме», в посредственности и в выполнении проекта «служения экономическим элитам».

На данном заседании коалиция «Унидос Подемос» также представила свою альтернативную программу правительства и выдвинула главу коалиции Пабло Иглесиаса в качестве нового премьер-министра страны и замены Мариано Рахою.

В ходе заседания «Подемос» представили все случаи коррупции в правящей консервативной Народной партии Испании, возглавляемой Рахоем, по которым были открыты и расследуются громкие коррупционные дела испанскими судебными органами.

«Да, в Народной партии были коррупционеры, но партия, которая имеет 800 тыс. членов, не коррумпированная партия, и поэтому испанцы выражают нам свое доверие. Я скромно отмечу, что выиграл три последних выборных кампании. Испанцы не видят мир в тех же очках, что и ваши сеньоры», — заявил Рахой, присутствуя на этом же заседании, в ответ на критику «Подемос» в лице Монтеро.

Напомним, депутаты альянса «Унидос Подемос» во главе с Пабло Иглесиасом совместно с их каталонским подразделением и коалицией Объединенных левых (Izquierda Unida) 19 мая подали заявку в нижней палате парламента Испании о недоверии премьер-министру страны.

Это уже третья попытка в истории испанской демократии объявить вотум недоверия правительству Испании. Две предыдущие попытки, объявленные премьер-министрам Адольфо Суаресу в 1980 году и Фелипэ Гонсалесу в 1987 году, провалились, так как не были поддержаны большинством парламентариев.