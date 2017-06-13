Киев, 13 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. По сравнению с прошлым отчетным периодом 2017 года, количество жертв в Донбассе среди мирных жителей увеличилось на 48%. Всего за три месяца, с февраля по май, погибли 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения различной степени тяжести.

Novorus.info Пострадавшие граждане ДНР

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Также в докладе Фрейзер говорится, что с момента начала боевых действий в Донбассе до 15 мая 2017 года погибли 10 тыс. 90 человек, ранены были 23 тыс. 966 человек. Потери среди мирных жителей составили за все время конфликта 2777 человек.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается три года. Несмотря на заключенные дважды Минские соглашения, Киев не прекращает попытки силового захвата территории Донецкой и Луганской Народных Республик, прикрываясь мнимыми «провокациями» со стороны ополченцев.

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