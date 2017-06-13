Ярославль, 13 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Руководителем муниципального унитарного предприятия «Городской торгово-выставочный центр» Ярославля (более известное как рынок «Старый город») назначен Сергей Дьяченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к городской власти.

City-yaroslavl.ru Рынок «Старый город» в Ярославле

Пока что о новом управленце известно только то, что он прибыл из столичного региона, а до этого служил офицером на Тихоокеанском флоте. В пресс-службе мэрии Ярославля информацию о новом руководителе обещали предоставить позже, а профильный заместитель мэра Алексей Торопов отказался комментировать назначение.

«Сергей Валентинович Дьяченко назначен исполняющим обязанности директора МУП «Городской торгово-выставочный центр». Директором он сможет стать после прохождения конкурсных процедур», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля.

По данным сайта мэрии Ярославля, и.о. директора рынка до этого была Татьяна Рябинина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после назначения на пост мэра Ярославля Владимира Слепцова в город прибыло немало управленцев из Москвы и Подмосковья, и этот процесс продолжается дол сих пор.