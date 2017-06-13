Мурманск, 13 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Мурманской области приступили к процедуре завершения отопительного периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным властей, необычно долгая зима в 2017 году привела к продлению отопительного сезона уже на месяц.

SimonP Радиатор центрального отопления

«Затягивание сроков неизбежно ведёт к сокращению периода подготовки к следующему отопительному сезону, смещению графиков плановых мероприятий ресурсоснабжающих организаций и возможным проблемам с запасом топлива, — заявил на минувшем заседании в правительстве первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. — На отдельных котельных при продлении отопительного сезона он будет критически низким».

С 9 июня в Мурманской области началось отключение тепла в промышленных, жилых и административных зданиях. В Мурманске, по данным администрации областного центра, в отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будет отключаться в рамках договорных отношений с теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2017 год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2017 начался в Мурманской области 9 сентября 2016 года. А подача тепла в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи и учреждения дополнительного образования началась ещё 30 августа.

Весна 2017 года оказалось холоднее, чем в прошлые годы. Так, только на прошлой неделе в регионе установилась относительно тёплая погода: с 6 июня на всей территории области среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прогнозные данные на ближайшие дни также благоприятны, сообщили в правительстве.