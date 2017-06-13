Кишинёв, 13 июня, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Правящая Демократическая партия Молдавии намерена начать жесткую борьбу с российской пропагандой. Об этом заявил 13 июня на брифинге в Кишиневе лидер Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в ближайшее время Демпартия выступит с новой инициативой о «безопасности информационного пространства» и запрете «пропагандистских информационных программ». В первую очередь, по его словам, это касается российских телеканалов, которые «занимаются дезинформацией и наносят ущерб имиджу Молдавии и наших партнеров — ЕС и США».

Плахотнюк добавил, что пришло время показать, что у Кишинева «есть воля, чтобы защитить информационное пространство страны». В качестве примера он привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Ранее Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказались от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. В последние месяцы появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.