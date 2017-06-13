Вильнюс, 13 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В министерстве защиты окружающей среды Литвы состоялось рассмотрение проекта развития газопровода «Северный поток» и встреча с представителями компании Nord Stream AG, реализующей проект. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в литовском ведомстве, представленный анализ «вызывает сомнения». Впрочем, не дожидаясь детальной информации в Литве заранее заявили, что проект «вреден», и «угрожает энергетической безопасности ЕС».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Хотя на встрече было неоднократно подчёркнуто, что газопровод — исключительно безопасный и не окажет никакого воздействия на окружающую среду, фауну и флору Балтийского моря, это окончательно не убедило представителей различных литовских предприятий и учреждений, участвовавших во встрече.

По мнению директора департамента предотвращения загрязнения Виталиюса Ауглиса, необходимо углубиться во все полученные документы и подождать выводов жителей и местных специалистов. «Очень важно сформировать четкую и исчерпывающую позицию, которую, как мы надеемся, учтут страны, связанные с проектом — Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Сомнения вызывает проектируемая в будущем потребность ЕС в газе: с учетом международных соглашений, Парижской конвенции, инвестиций в возобновляющуюся энергию и биотопливо, потребление природного газа в регионе должно измениться», — уверен Ауглис.

По словам подготовителей проекта, в 2035 году потребность в природном газе в Европе останется примерно такой же, что и в 2015 году. В ходе реализации проекта Nord Stream-2, начало которого намечено на второй квартал 2018 года, планируется протянуть две дополнительные трубы газопровода, которые смогут транспортировать 55 млрд куб. м природного газа в год, рядом с первым газопроводом, находящимся на дне Балтийского моря.

Утверждается, что развитие «Северного потока» должно поддерживать три главные энергетические цели ЕС: безопасность энергии (гарантируя альтернативу существующим источникам энергии), доступность (предложение позволит снизить цены, поэтому газ станет более доступным для большей части людей) и устойчивость (при сжигании природного газа окружающая среда загрязняется в два раза меньше, чем при сжигании угля).

«Балтийское море — очень уязвимое к любому негативному воздействию, на его дне со времен Второй мировой войны осталось химическое и конвенционное оружие, от утонувших кораблей до токсичных веществ. Представители Nord Stream AG гарантировали, что для исследования дна использовались новейшие технологии, позволяющие оценить объекты диаметром до 0,2 м, поэтому план газопровода очень точный, и препятствия остаются в стороне. Кроме того, предпринимались попытки рассеять сомнения по поводу того, что во время протягивания газопровода со дня поднимутся химикаты — утверждалось, что их влияние очень временное и локальное, поэтому на рыбу это не повлияет», — пересказали беседу в литовском министерстве.

Вопрос химического оружия, отметим, Литва уже ранее использовала как основной аргумент в борьбе с первой очередью газопровода по дну Балтики. «Хотя при прокладывании газопровода исключительная экономическая зона Литвы останется в стороне, Балтийское море очень важно как в экономическом, так и в природном аспекте», — объясняют в литовском ведомстве своё беспокойство, хотя ранее литовские чиновники прямо говорили, что их больше беспокоит геополитическая составляющая проекта, а не вопросы безопасности.

По словам представителей проекта, строительные работы не должны повлиять на электросоединение NordBalt со Швеций, но в случае повреждения будут выплачены компенсации пострадавшим странам.

Литва участвует в процессе оценивания воздействия газопровода «Северный поток» на окружающую среду с 2013 года. Такая оценка проводится согласно установкам Конвенции Эспоо, потому что установка нефтепроводов и газопроводов может оказывать значительное негативное трансграничное воздействие. Россия, которая не ратифицировала эту конвенцию, будет придерживаться ее установок, насколько позволяют национальные правовые акты.