Екатеринбург, 13 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выпускникам гимназии № 35 предстоит пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, который они сдали 9 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Экзамен назначен на 29 июня. Причина, по которой выпускникам придётся пересдавать ЕГЭ по русскому языку, — отключение света во время прошедшего 9 июня экзамена. Проведению ЕГЭ это не помешало, но вот установленные в школе камеры наблюдения были обесточены и прекратили работу. Это и стало «основанием для остановки экзамена в пункте проведения экзаменов или отдельных аудиториях».

Подготовкой аппаратуры видео для проведения экзаменов занимались специалисты «Ростелекома». В пресс-службе компании пояснили, что 9 июня 2017 года в гимназии №35 во время проведения ЕГЭ действительно произошел сбой электропитания по причине скачка напряжения на электросети.

«Дежурная бригада компании «Ростелеком», выехав на место проведения экзамена, диагностировала отсутствие электричества в аудиториях проведения экзаменов. Часть камер продолжала работать после отключения электричества еще более 30 минут, часть же — отключились по причине выхода из строя бесперебойных источников питания из-за аварийной ситуации на электросетях. Оборудование в зоне ответственности компании «Ростелеком» (программно-аппаратные комплексы) не пострадало, после проверки специалистами показало свою работоспособность», — сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что выпускные для 11-х классов пройдут 23 июня.

Сложившаяся с ЕГЭ по русскому языку в гимназии № 35 ситуация уже вызвала ряд вопросов у пользователей социальных сетей.

«Школьники будут лишены торжественного вручения аттестатов? И почему так долго, ну, 20 дней, милые мои, «чесались» в региональном Минобре? И почему вообще школьники должны страдать из-за ошибок электриков?» — написал один из пользователей «ВКонтакте».

Напомним, что эксперименты в пяти регионах России с введением единого государственного экзамена начались в 2001 году. В последующие годы эксперимент охватывал всё больше регионов и учащихся. В итоге в 2008 году ЕГЭ сдавали по всей стране свыше миллиона учащихся. Впоследствии для того, чтобы школьники не могли использовать подсказки, было введено ограничение на использование во время экзамена средств связи, а сам процесс сдачи экзамена стал фиксироваться на камеры.

В 2017 году в Свердловской области ЕГЭ сдают более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч выпускников 11-х классов. В регионе подготовлены 467 пунктов проведения экзаменов для девятых классов, из них 23 — на дому, чтобы предоставить возможность пройти аттестацию детям с ограниченными возможностями здоровья.