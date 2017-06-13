Киев, 13 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Властям Украины надо создавать сильную армию, а не унижаться перед НАТО. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО — не нужно унижаться и просить, — написала Савченко. — Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер».

13 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью хорватскому изданию Jutarnji list заявил, что Украина ознакомится с опытом Хорватии по вступлению в НАТО и ЕС, поскольку для Загреба условия были более строгими, чем для других стран Восточной Европы.

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