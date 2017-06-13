Мадрид, 13 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Испании не запрещены нацистские символы, сотрудники полиции считают поведение неонацистов неприемлемым, добавляет издание.

Newpittsburghcourieronline.com Немецкие неонацисты

В клубе, где 10 июня проходил концерт певицы, 13 мужчин развернули флаг Третьего рейха и скандировали «Прочь, иностранцы!».

Как публика, так и охрана пытались прогнать неонацистов из клуба, сама певица просила их со сцены убрать флаг и удалиться.

Концерт даже пришлось прервать на 20 минут, чтобы вывести нарушителей порядка.

Вслед им кричали: «Вон, фашисты!», «Вон нацисты!».

Как сообщают немецкие СМИ, это были члены группировки Hammerkins, которые придерживаются идеологии расовой чистоты.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, чтобы дать им наказание в виде лишения свободы до четырех, добавляет СМИ.