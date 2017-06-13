Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 13 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Порядка 80 бюджетников, представляющих четыре школы и четыре детских сада в городе Петровск-Забайкальский, намерены выйти 14 июня на пикет. Об этом со ссылкой на Федерацию профсоюзов Забайкальского края сообщает ИА «Чита.Ру».

Василий Григорьевич Перов. Учитель

На эту вынужденную меры педагоги и воспитатели решились в связи с задержкой заработной платы и отпускных. По данным на 1 июня, в городе из-за долгов по «коммуналке» заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками сферы образования составляет более 800 тысяч рублей.

«В городе сформировалась задолженность по оплате услуг ЖКХ. В районе такой ситуации нет, но это два разных муниципалитета. Глава ведомства Андрей Томских выезжал в мае и разговаривал с властями города и района. Правительство пытается решить этот вопрос, но это решение не будет быстрым», — пояснила пресс-секретарь Минобразования региона Екатерина Горская.

Известно, что пикетчики выстроятся вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы по ликвидации задолженности и разблокированию счетов, по причине которых они вынуждены получать зарплату и отпускные через суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один очаг социальной напряженности в связи с задержкой зарплаты появился в Забайкалье в середине мая 2017 года. Речь идет о забастовке, объявленной шахтерами в Тунгокоченском районе.