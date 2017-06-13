Москва, 13 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. За выходные дни нефть смогла незначительно отыграть свое падение, главным образом за счет планов Саудовской Аравии сократить экспорт в азиатские страны и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

«Однако назвать это укрепление чем-то большим чем просто коррекцией язык не поворачивается. Против черного золота все так же играет увеличение активности американских производителей, а уровень спроса на углеводороды растет куда меньшими темпами чем раньше», — пояснил эксперт.

«13 июня ожидается отчет Американского института нефти по запасам сырья в США, а на 14 июня планируется аналогичный, еженедельные релиз Управления энергетической информации. Несмотря на прогнозируемое сокращение объемов в хранилище, опасения вызывает растущее количество буровых установок, которое за прошлую неделю выросло на 8 единиц, а их общее число теперь равно 741», — отметил Мащенко.

«В целом по нефти продолжается движение вниз и в ближайшее время цена может вновь опустится к $47,75 за баррель и после небольшого перерыва отправится дальше к отметкам $46 — 46,50 за бочку», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 13 июня мировые цены на нефть слабо растут на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке черного золота. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,54% — до $48,55 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,50% — до $46,31.

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