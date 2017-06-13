Лондон, 13 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Министр финансов Дании Кристиан Йенсен выразил надежду на то, что Великобритания отложит Brexit в связи с итогами парламентских выборов, сообщает 13 июня Reuters.

Иван Шилов REGNUM Выход

Соединенное Королевство может взять паузу и переосмыслить направление своей политики, в частности по вопросу выхода из ЕС.

«После всеобщих выборов в Соединенном Королевстве стало непонятно, как изменится политика Великобритании в отношении Brexit», — отметил Йенсен.

«Я надеюсь, что всеобщие выборы в Соединенном Королевстве будут означать тайм-аут, паузу в том направлении, в котором идет Великобритания», — добавил министр финансов.

«Это шанс переосмыслить совместное будущее Соединенного Королевства и Евросоюза», — резюмировал Йенсен.

Напомним, 8 июня в Великобритании прошли парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия потеряла парламентское большинство. Для формирования кабинета премьер-министру Терезе Мэй необходимо создавать коалицию, что может внести изменение в политику королевства.