Астрахань, 13 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Астрахани заброшенные здания не только портят архитектурный вид города, но и несут в себе угрозу для людей. Так, в одном из таких строений погиб подросток.

Кадр из видео автора Сергея Дехтяренко Заброшенное здание

Трагедия произошла в День России в Ленинском районе областного центра. Вечером 12 июня тело мальчика обнаружил случайный прохожий. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы.

Следственные органы уже начали проверку по факту случившегося, сообщает газета «Волга». По версии дознавателей, мальчик упал с третьего этажа.

Как выяснилось, дети бегали в заброшенном доме культуры на улице Первой Железнодорожной. Один из подростков провалился в люк.

В СКР по региону добавили, что сейчас выясняются все подробности произошедшего, а также проводится процессуальная проверка лиц отвечающих за здание.

Отметим, что дом культуры в настоящее время не охраняется, огорожено опасное здание также не было.

Судя по фотографиям, видео и рассказам, выложенным в сети Интернет, заброшенных зданий в Астрахани хватает. Экскурсию по заброшенному дому культуры и больнице железной дороги в Астрахани устроил астраханец Сергей Дехтяренко. Взору предстаёт печальнейшее зрелище.

Автор видео: Сергей Дехтяренко

Такую же ужасающую картину можно написать и с других оставленных без присмотра и разрушающихся с каждым годом строений: заводов, бомбоубежищ, домов культуры, здания бывшего училища, студенческого городка, кондитерской фабрики. Все эти места привлекают асоциальных граждан, становятся местами для развлечения детей и подростков. Власти, очевидно, эти проблемы не волнуют. Ведь даже свои прямые обязанности по сносу аварийных и расселённых домов местная мэрия выполняет неохотно. Зачастую понуждать избавить город от аварийных зданий местных чиновников приходится областной прокуратуре.

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Власти Астрахани не спешат с отселением жильцов аварийного дома

Так, весной 2016 года прокуратура выявила четыре аварийных здания в Астрахани, грозящих обрушением и возгоранием, которые мэрия города сносить не торопилась. Был подан иск в суд, служители Фемиды встали на сторону прокуратуры, обязав местные власти принять меры по сносу домов. А весной 2017 года после вмешательства надзорного ведомства в Камызяке были снесены аварийные помещения четырёх многоквартирных домов, признанных аварийными.