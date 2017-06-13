Москва, 13 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Правительство России выделило более 900 млн рублей для ликвидации последствий майского паводка в Ставропольском крае. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства 13 июня.

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«Подписанным распоряжением правительству Ставропольского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в размере до 937,5 млн рублей», — отмечено в пояснении к документу.

Инициатива была внесена МЧС России. Отмечается, что обильные дожди привели к подтоплению более чем 4,7 тыс. домов и придомовых территорий в 12 муниципальных образованиях региона. Последствия чрезвычайной ситуации ощутили на себе почти 15 тыс. человек.

Глава правительства подписал распоряжение 9 июня. Из выделенных средств до 119,5 млн пойдут на оказание единовременной материальной помощи, до 362 млн выделяются тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, остальные 456 млн предназначены людям, полностью лишившимися такого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордные за последние полвека ливни на Ставрополье привели к затоплению домов в 28 населенных пунктах. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, стихия нанесла краю ущерб в размере 2,3 млрд рублей.