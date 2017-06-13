Москва, 13 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Российская валюта сохраняет определенную стабильность, став дешевле всего на 0,5% за прошлую неделю, тогда как нефть потеряла в стоимости более 4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В фокусе на неделю заседание ЦБ РФ 16 июня, где, как ожидается, сообщат об очередном уменьшении ключевой ставки до 9%. Снижение разницы в процентных ставках США и России сделает инвестиции западных инвесторов в отечественные активы менее привлекательными, а значит могут начаться распродажи как государственных облигаций так и валюты», — пояснил эксперт.

По его словам, «крупные игроки всегда действуют заранее и закрытие их позиций способно длится неделями — поэтому негатив по курсу рубля может начать проявляться уже с первого торгового дня недели».

«Без отсутствия поддержки со стороны нефтяного рынка, российская валюта вполне может пробить отметку в 57 рублей за доллар и закрепится возле 57,50 уже в краткосрочной перспективе», — считает Мащенко.

Кроме того, вновь появились слухи о возможном введении новых американских санкций уже на этой неделе, что, разумеется, не добавляет позитива в сложившуюся ситуацию», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 июня официальный курс доллара США незначительно подорожал к рублю, евро подешевел. Доллар США прибавил к рублю почти 2 копейки и составил 57,00 рубля. Единая европейская валюта понизилась к предыдущему показателю на 36 копеек — до 63,78 рубля.

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