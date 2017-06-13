Донецк, 13 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по районам Первомайска, Славяносербска, пгт Калиново и Фрунзе, селам Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 70 раз. Под огнем оказались 22 населенных пункта.

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В результате обстрелов украинской артиллерией погибли двое мирных жителей в Донецке — мать и ее сын. Также в Горловке были ранены в результате взрыва мины двое мирных жителей — мужчина и женщина.

Помимо этого, украинские войска повредили два дома в Донецке, а также обстреляли донецкий завод «Точмаш».

По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, пять военнослужащих были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 57 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Чермалыка, Павлополя, Березового, Водяного, Гнутово, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Каменки, Зайцево, Троицкого, Кряковки, Невельского, Трехизбенки, Катериновки, Новотошковского, Золотого, Новоалександровки, Крымского, Желтого, Лобачево, Станицы Луганской, Малинового.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война, развязанная Киевом против собственного народа. После неконституционного государственного переворота на Украине и прихода к власти националистов, в Донбассе прошли референдумы об отделении ДНР и ЛНР от Украины, на которых большинство жителей проголосовало за объявление независимости республиками. После этого Киев объявил жителей ДНР и ЛНР «террористами» и «сепаратистами» и послал регулярные войска для подавления протестов.