Лондон, 13 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Автомобиль продается вместе с репликами кроссовок из фильма, журналом Sports Almanac, Ховербордом, курткой и бейсбольной кепкой Marty McFly. Фото всех вещей опубликовано на странице объявления.

(сс) Oto Godfrey and Justin Morton Машина Времени из х/ф «Назад в будущее»

Владелец автомобиля Даррен С. проживает в городе Гарфорт, расположенном в столичном округе Уэст-Йоркшир в Великобритании. Хозяин хочет получить за DeLorean 35 тыс. фунтов стерлингов ($44 500). Согласно его заявлениям, автомобиль 1981 года выпуска находится в отличном состоянии, его пробег составляет около 22,5 тыс. километров.

«Я приобрел машину в Нью-Йорке три года назад, и до меня у неё был только один владелец», — сообщил Даррен, — «Я всегда был поклонником «Назад в будущее», поэтому просто должен был владеть одной».

Напомним, в 80-х годах XX века DeLorean уже была культовой спортивной машиной, в 1981 году было произведено всего 9 тыс. экземпляров. По некоторым данным около 6500 этих автомобилей до сих пор ездит по дорогам мира.

Сама компания обанкротилась в 1982 году. Впоследствии её купил механик из Ливерпуля Стивен Уинн, который известен своим проектом, в рамках которого он восстанавливал DeLorean DMC-12. В январе 2018 года было объявлено о том, что производство автомобилей будет восстановлено в формате мелкосерийного производства.