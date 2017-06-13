Берлин, 13 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Германия выдала в 2016 году немецкие паспорта 110.400 иностранцам, что на 2,9% больше, чем в 2015 году, передает 12 июня Die Welt.

Rusverlag.de Немецкий паспорт

Средний возраст эмигрантов составил 33 года.

Заметно увеличилась доля британцев, которых к переезду в Германию мотивирует процесс Brexit: в 2016 году британцев оказалось на три тыс. больше по сравнению с 2015 годом.

Это те люди, которые выступают против выхода Великобритании из ЕС, добавляет издание.

Согласно официальной статистике, 59,4% эмигрантов в Германии, которые получили гражданство в 2016 году, родом из Европы, из них 29% — из стран ЕС.

Самой большой по численности группой эмигрантов остаются турки: 16.300 человек получили гражданство в прошлом году.