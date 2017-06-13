Брянск, 13 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Перинатальный центр в Брянске, на открытие которого в марте 2017 года приезжал президент России Владимир Путин, приостановил свою работу. СМИ связали этот факт с якобы большим количеством смертей в роддоме. Чиновники заявили о том, что приостановление работы связано с техническими причинами.

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О закрытии центра сообщал портал «Брянская улица». По информации издания, в медучреждении зафиксированы случаи внезапной гибели недоношенных детей. Источники сообщили о том, что в качестве причины в официальных документах значится чистка вентиляции.

Позже эту информацию подтвердил главный врач учреждения Александр Кулаченко. Он сказал, что центр приостановил свою работу из-за «регламентных работ для проверки технического и медицинского оборудования». Скорее всего, центр не будет работать примерно 2−3 недели.

Между тем заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов опроверг информацию о скачке смертности в центре. Как передает портал «Брянские новости», Николай Щеглов заявил, что в апреле 2017 года детская смертность в регионе начала снижаться. При этом снизить смертность до нуля в центре не удастся — сюда попадают женщины с тяжелыми патологиями, зачастую врачам приходится спасать младенцев с экстремально низкой массой тела.

«Должен сказать, что уже в апреле детская смертность благодаря центру стала снижаться. А причиной нынешней приостановки стала техника. Перинатальный центр — это не обычный роддом, а целое производство со сложным оборудованием, которое нуждается в профессиональной установке и правильном уходе. Компьютерная система показала, что нужно менять фильтры. Это обычная процедура. После перинатального центра она будет проводиться в родильных домах», — цитирует издание Николая Щеглова.

ИА REGNUM напоминает, что строительство перинатального центра началось в 2014 году. Его стоимость оценивалась в 2,2 млрд рублей.

Новый перинатальный центр начал принимать рожениц и беременных женщин 7 марта. За первые несколько часов работы там появились на свет два ребенка: мальчик и девочка. 8 марта сюда прибыл президент России Владимир Путин, который встретился с персоналом больницы и роженицами.

Центр входит в состав больницы №1. Сюда попадают беременные женщины и рожениц с высоким перинатальным риском, в том числе рожениц с преждевременными родами в сроки беременности 22 недели и более. Здешние врачи могут выхаживать детей с экстремально низким весом (от 500 граммов). Центр рассчитан на 130 коек. Здесь есть консультативно-диагностическое отделение, приемное отделение для рожениц с двумя родовыми боксами, приемное отделение для новорожденных, родильное отделение на 10 индивидуальных родовых палат и операционный блок на 3 акушерские операционные. Кроме того, в центре есть отделение реанимации и интенсивной терапии, послеродовое отделение, отделение патологии беременности, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных первого и второго уровня выживаемости.

Региональные власти надеются, что к 2020 году уровень младенческой смертности в Брянской области должен уменьшиться на 20%.