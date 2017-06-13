Москва, 13 июня, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Законопроект о реновации жилья Госдума обсудит в третьем чтении 14 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, такое решение принял Совет Думы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

Второе чтение прошло 9 июня. Инициатива была существенно доработана ко второму чтению, учтена консолидированная позиция депутатов Госдумы всех фракций, мнение правительства, а также предложения москвичей, которые были озвучены на парламентских слушаниях.

Предполагается, в частности, что включение в программу реновации завершится с момента вступления закона в силу.