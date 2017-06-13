Саратов, 13 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. С диагнозом «алкогольное опьянение» в медицинское учреждение госпитализирована 14-летняя жительница города Красноармейск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, девочка учится в 9 классе.

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«В ходе проверки будут выясняться обстоятельства происшествия, приобретения алкогольного напитка, условия жизни и воспитания ребенка. В больницу девятиклассница доставлена 6 июня. Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка», — пояснили в ведомстве.

По итогам проверки будут рассмотрены вопросы о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет в органах полиции и при наличии оснований о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации прокуратуры, в Саратовской области в конце мая 2017 года с алкогольным отравлением госпитализирован 16-летний житель Энгельс, который выпил коньяк.

В регионе, по данным Роспотребнадзора, в 2016 году зарегистрировано 538 пострадавших от отравлений этиловым спиртом, суррогатами алкоголя, спиртосодержащими непищевыми жидкостями, в том числе 270 — с летальным исходом.