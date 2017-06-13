Кострома, 13 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Костроме в реке Белилка 12 июня утонул подросток 2003 года рождения. Органы Следственного комитета РФ по Костромской области уже проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Купание запрещено

Подросток утонул в необорудованном для купания месте. Тело обнаружили спасатели в 15:40. В поисках участвовали 19 человек и шесть единиц техники.

Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, купальный сезон в Костроме официально откроется только 16 июня — когда закончится нерест рыбы. Техническую «приемку» городские пляжи прошли 26 мая. Всего на территории Костромы откроются четыре официальных пляжа — на улицах Лесной и Широкой, Чернигинской набережной и на Речном проспекте. На них привезли 3200 тонн нового песка, отремонтировали и покрасили навесы, скамейки, кабины для переодевания. На пляжах установили информационные стенды, урны для мусора, туалеты. Дно водоемов проверили и почистили. С 1 июня на пляжах дежурят спасательные посты Центра гражданской защиты города Костромы.

По данным мэрии, в 2017 году в бюджете города Костромы на организацию работ по подготовке, благоустройству и содержанию мест массового отдыха предусмотрено около шести миллионов рублей.

Всего в регионе оборудуют 28 пляжей с местами для купания и 77 зон отдыха на берегах водоемов.

При этом по поручению губернатора в 15 муниципальных образованиях Костромской области организовали места для обучения детей плаванию на открытых водоемах, чтобы «обеспечить всестороннее физическое развитие, закаливание и укрепление детей, ознакомить их с основными правилами безопасного поведения на воде».