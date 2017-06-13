Москва, 13 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. У российской валюты есть все шансы обвалиться, если падение цен на нефть продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Если падение цен на нефть продолжится ниже отметки 47 долларов за баррель нефти марки Brent, курс рубля имеет шанс просесть в коридор 61−63 рублей за доллар», — считает Волков.

По его прогнозам, консолидация российской валюты начнется именно в этом диапазоне. На это могут даже не повлиять более высокие цены на нефть, предполагает Волков: даже если стоимость барреля нефти будет выше 50 долларов, курс рубля все равно сохранится на этих отметках.

«Дело в том, что курс в пределах 61−63 рублей за доллар — наиболее комфортный для бюджета уровень. В Минфине и Центробанке уже не раз намекали, что курс доллара выше 61 рубля сегодня наиболее оптимален для российской экономики», — отмечает Волков.

Кроме того, рубль также ослабит стремление Центробанка РФ на ближайшем заседании совета директоров 16 июня увеличить шаг понижения ставки до 0,5 процентных пунктов.

«Если же ставка будет снижена всего на 0,25 процентных пунктов, то курс рубля вряд ли серьезно изменится», — подчеркивает Волков.