Томск, 13 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В Томской области после ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погиб ребенок и пострадали десятки человек, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Томской области, около 12 часов 12 июня на 261 километре трассы Томск-Колпашево в районе поселка Сугот рейсовый автобус Томск-Парабель съехал с дороги и опрокинулся. В салоне находилось 27 человек. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, 21 человек пострадал, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Управление МВД РФ по Томской области В результате ДТП с рейсовым автобусом в Томской области погиб ребенок, десятки человек пострадали

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Сотрудники полиции в настоящее время допрашиваются свидетелей, очевидцев и пострадавших.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 3 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Как уточнили ИА REGNUM в администрации Томской области, после ДТП в больницах региона остаются 17 пострадавших.

По данным начальника департамента здравоохранения области Александра Холопова, среди пациентов пять детей, трое из них сегодня, 13 июня 2017 года, готовятся к выписке из Колпашевской районной больницы. У двоих оставшихся детей состояние стабильное, средней степени тяжести.