Владимирская область, 26 октября, 2006, 19:34 — ИА Регнум. Заксобрание Владимирской области обратилось к председателю правительства России Михаилу Фрадкову с просьбой увеличить расходы на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС.

Как пояснили в заксобрании, депутаты обеспокоены тем, что меры социальной поддержки граждан, имеющих право на получение лекарственных средств, во Владимирской области финансируются недостаточно. В настоящее время в регионе таким правом обладают 75 тысяч человек (5% населения области). В 2006 году бюджетные расходы на бесплатные лекарства запланированы в размере 293 млн. рублей. Но только за 9 месяцев во Владимирский фонд обязательного медицинского страхования поступило счетов на оплату медикаментов, полученных гражданами по программе дополнительного лекарственного обеспечения, на общую сумму 497 млн. рублей. Из них оплачены менее половины - на 220 млн. Подобные темпы возмещения стоимости отпущенных населению лекарств могут привести к возникновению социальной напряжённости. В целях обеспечения прав граждан на получение государственной социальной помощи в виде бесплатных медикаментов и предотвращения негативных социальных явлений, депутаты Законодательного Собрания просят Правительство увеличить расходы на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 2006 году.