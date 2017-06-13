Киев, 13 июня, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются позиционные бои с применением артиллерии калибра 152 мм, танков, БМП, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее горячими точками остаются Луганское и Приморское направления. Данную информацию 12 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, городские администрации Донецка и Горловки (ДНР), спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Dialog.ua Завод «Точмаш», Донецк

Так, пресс-служба администрации Донецка и председатель Киевской районной администрации Донецка Валентин Левченко сообщили об обстреле Куйбышевского и Киевского районов. По данным Донецкой горадминистрации, прошлой ночью в результате боев пострадал один дом, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

В то же время Левченко заявил, что сегодня утром в Донецке под обстрел попали производственные цеха завода «Точмаш». В результате обстрела никто не пострадал.

«Порядка десяти снарядов было выпущено по территории завода «Точмаш». Есть прямые попадания в производственные корпуса, есть неразорвавшиеся снаряды. Только из-за раннего времени там не было людей и никто не пострадал», — рассказал Левченко.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на ОАО «Точмаш» (Донецк, ул. Жмуры, 1) для ремонта военной бронетехники ДНР было доставлено новое сварочное оборудование.

При этом 13 июня и. о. мэра Горловки Иван Приходько отметил, что вчера двое мирных жителей получили ранения в результате подрыва на мине. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

«Около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина», — сказал ДАН Приходько.

Кроме того, 13 июня Народная милиция ЛНР информирует, что за прошедшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок. ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, спикер штаба АТО Миронович заявил, что «в течение минувших суток в результате обстрелов один военнослужащий ВС Украины погиб, еще пятеро наших воинов получили ранения и боевые травмы».По его словам, за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 57 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения, из них зафиксировано пять фактов, когда войска противника «били непосредственно по жилищному сектору» Авдеевки, Марьинки, Зайцево и Ольгинки (под контролем ВСУ).

Миронович отметил, что украинские войска в Графском и Ольгинке (Приморское направление) накрыло из 152-мм артиллерии ДНР, а в Марьинке — из вооружения БМП и гранатометов.

«В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. К счастью, на этот раз никто из местных не пострадал», — уточнил Миронович.

На этом же направлении войска ДНР из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка.

Подполковник сообщил, что на Донецком направлении «самые мощные вражеские обстрелы выпали на долю наших опорных пунктов, расположенных в южном пригороде Авдеевки и несколько восточнее — у поселка Каменка». Там ВС ДНР «вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, танков, зенитных установок».

Он проинформировали, что на Луганском направлении вражеские обстрелы не утихали ни днем, ни ночью. ВС ЛНР 18 раз били по позициям подразделений сил «АТО.

"В районе Троицкого и Кряковки противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки — из минометов калибра 82 мм», — сказал Миронович.

Также в штабе АТО опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о якобы продвижении ВСУ на 1,5 км в районе с. Пикузы (бывшее Коминтерново) на Мариупольском направлении.

Ранее, 12 июня полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин высказался против создания в Донбассе зон безопасности, о чем предлагали представители Международного комитета Красного Креста (МККК). «Я не являюсь сторонником зон безопасности исходя из того, что есть договоренности о разведении сил и средств, которые были достигнуты и должны работать… Изначально было определено три пилотных участка, затем должны были определить следующие. Как только произойдет разведение сил по всей линии соприкосновения, необходимость выделять отдельные зоны безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры просто отпадет», — сказал Пушилин.

Напомним, ранее МККК призвал стороны конфликта в Донбассе создать зоны безопасности вокруг важных объектов инфраструктуры региона. В частности, речь шла о Донецкой фильтровальной станции и насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ). МККК также выразил готовность оказать посредническую помощь в этом вопросе. С 11 июня работа ЮДВ (под контролем ДНР) остановлена в связи с многочисленными повреждениями оборудования в результате обстрелов. В настоящее время, без водоснабжения остаются около 40 населенных пунктов, львиная доля которых находится на подконтрольной украинским властям территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод сорван.