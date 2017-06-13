Киев, 13 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Растиражированное СМИ мнение о том, что нынешний курс Украины на членство в НАТО был задекларирован еще в 2003 году в принятом Верховной радой Законе «Об основах национальной безопасности Украины», не соответствует действительности, заявил журналистам 12 июня политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

Nicolas Raymond НАТО

По мнению политика, подобные утверждения ― либо проявление вопиющей безграмотности представителей «экспертного» пула, комментирующего данную тему, либо попросту сознательная манипуляция.

«Действительно, в 2003 году Верховная рада приняла Закон «Об основах национальной безопасности Украины». Действительно, в ст. 8 данного закона, определяющей основные направления государственной политики по вопросам национальной безопасности, говорится о членстве в НАТО. Однако если уж маститые «экcперты» берутся рассуждать о восстановлении исторической справедливости, то им не мешало бы для начала хотя бы прочитать сам закон. А в нем говорится (цитирую): «…Обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, обретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией, другими странами Содружества Независимых Государств, а также с другими государствами мира…», — напомнил лидер «Украинского выбора — Права народа».

По словам Медведчука, стоит обратить внимание на два существенных момента.

«Во-первых, в нынешних реалиях (и это признают даже непробиваемые сторонники евроатлантической интеграции) о полноправном участии Украины в системах коллективной безопасности, о полноправном членстве в Организации Североатлантического договора не может быть и речи. Об этом Киеву «крайне дипломатично» уже намекнули «стратегические партнеры», — отметил он.

«Во-вторых, сегодняшние декларации о стремлении Украины вступить в НАТО не содержат оговорок, направленных на обеспечение Украине возможности проводить взвешенную внешнюю политику, поддерживать баланс сил в регионе, вести многосторонний диалог со своими соседями и стратегическими партнерами. А это значит ― заявления о том, что Украина восстановила справедливость, вернувшись к внешнеполитическому курсу «образца 2003 года», не соответствуют действительности», — пояснил общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Верховная рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины). Документ определяет членство Украины в НАТО как стратегический внешнеполитический приоритет государства. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина достигнет интеграции в НАТО гораздо быстрее, чем считают многие скептики.