Набережные Челны, Татарстан, 13 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному экспертами КамАЗа, российский рынок грузовиков массой от 14 до 40 т. за период с января по май 2017-го вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Kamaz.ru КамАЗ

За обозначенный период было продано 21,5 тыс. грузовых автомобилей, доля КамАЗа на рынке составила 47%. В 2016 году исследования аналогичного периода показывали, что доля компании составляла 62%.

В пресс-релизе сообщается, что итоги работы предприятия за 5 месяцев 2017 года показывают — работа на заводе идет с опережением плана.

За май 2017 года завод выпустил 2881 ед. продукции, а всего с 1 января 2017 года было выпущено 13 313 машкомплектов, это на 300 ед. больше, чем было запланировано.

Пресс-служба напоминает, что в период с января 2017 года по май российский рынок грузовиков массой 14−40 т. вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего российскими предприятиями было реализовано около 15 тыс. машин. В данный период доля предприятия на рынке составила 51%.