Ростов-на-Дону, 13 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В День России Ростове-на-Дону прошёл региональный межэтнический форум «Мы вместе!», объединивший народы, проживающие на Дону. Представители украинской, турецкой, грузинской, польской, еврейской и других диаспор исполнили народные песни, продемонстрировали гостям праздника сувениры и национальные блюда, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донские казаки – основа межнациональной дружбы

Екатерина Булатова ИА REGNUM Павильон еврейской автономии

Старт форуму дал донской губернатор Василий Голубев. Он напомнил, что на Дону в согласии проживает более 150 народов, и эту уникальную систему межэтнического и межрелигиозного мира важно не только сохранить, но и дополнить с учётом современных реалий.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Представители украинской автономии

«Главное, чтобы была дружба между народами. Дружба есть дружба. Как говорят на Дону, важно, чтобы всем хватало воздуха, воды и хлеба. Донская земля объединяет испокон веков», — сказал заместитель председателя Ростовской региональной украинской национально-культурной автономии Андрей Шмалько.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлеб-соль

«Секрет единства народов — в нашей истории. Потому что наша боевая история посвящена защите Родины. Наши предки, наши деды и прадеды за Отечество проливали кровь. Их подвиги необходимо помнить всегда. Я — русский офицер, меня воспитали русские офицеры. Надо дружить семьями, знать историю родной земли», — считает руководитель ростовского башкиро-татарского культурного центра «Якташтар» Махмут Салимов.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он обратил внимание на братскую помощь казаков в организации автопробега, посвященного героям 112-й Башкирской добровольческой кавалерийской дивизии, участвовавшей в боях за Сталинград. Акция стартовала на главной высоте России — Мамаевом Кургане — и завершилась на берегах Дона в Ростовской области.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гостеприимный Дон

В рамках проведения форума прошла работа пяти тематических площадок. Участники обсудили взаимодействие органов исполнительской власти и жителей Дона по укреплению народного единства, был представлен проект «Узнай Россию, начни с Дона».

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