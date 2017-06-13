Берлин, 13 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Германии была застрелена выстрелом в голову из собственного пистолета, сообщает 13 июня Mailonline.

Matti Blume Немецкая полиция

Инцидент произошел на станции метров Unterföhring в Мюнхене, помимо погибшего сотрудника полиции, ранения получили несколько человек.

По словам свидетелей, нападавший украл у полицейского пистолет, застрелил ее, а затем открыл огонь по прохожим.

Как отмечают правоохранительные органы Мюнхена, инцидент, вероятно, не имеет отношения к террористическому акту.

Представитель полиции Мюнхена Михаэля Рейхлейна стрельба произошла во время утренней проверки полиции на станции метро.

Напомним, после серии террористических актов в Германии, наиболее значительным из которых был теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, в стране введен уровень повышенной террористической угрозы. В этой связи любые происшествия, расцениваемые как теракт, по мнению экспертов, вызывают болезненную реакцию в обществе.